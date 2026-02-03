Alias “El Monstruo”: primeras imágenes de Erick Moreno Hernández en la Base Naval del Callao

Un equipo periodístico de 24 Horas accedió en exclusiva a las primeras imágenes de Erick Moreno Hernández, cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, al interior de la Base Naval del Callao, centro penitenciario de máxima seguridad donde permanece recluido luego de concretarse su extradición desde Paraguay.

Alias “El Monstruo” es investigado por el Ministerio Público por su presunta participación en delitos de organización criminal, extorsión y sicariato en Lima Norte. Tras su arribo al país, este avezado delincuente fue puesto en custodia bajo estrictas medidas de seguridad mientras avanzan las diligencias judiciales en su contra.

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste tiene previsto sustentar este miércoles 5 de febrero, a partir de las 9:30 de la mañana, el pedido de 36 meses de prisión preventiva. El requerimiento fiscal fue presentado el 18 de junio de 2025, pero la audiencia fue reprogramada y se realizará en la propia Base Naval.

INVESTIGACIÓN FISCAL

De acuerdo con la investigación fiscal, Moreno Hernández habría liderado una red dedicada a extorsionar a empresarios y comerciantes, exigiendo pagos de dinero bajo amenazas de atentar contra sus vidas y la de sus familiares. Este caso figura entre los procesos más relevantes que motivaron la extradición activa desde Paraguay.