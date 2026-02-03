Policía identifica nueva identidad de presunto cabecilla de “Los Pulpos” tras cirugías faciales

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo, exhortó públicamente a Johnsson Cruz Torres, sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, a ponerse a disposición de las autoridades, mientras continúan las acciones coordinadas con policías de la región para lograr su captura.

DESCUBREN NUEVA IDENTIDAD

Según informó el general Revoredo, la PNP logró identificar por primera vez la nueva identidad que estaría utilizando el investigado, quien presuntamente se habría sometido a diversas intervenciones en el rostro para modificar su apariencia física. De acuerdo con las investigaciones, Cruz Torres habría obtenido documentación boliviana y operaría bajo el nombre de Santiago Saavedra Quispe.

El alto mando policial precisó que recientemente la Policía de Investigaciones de Bolivia estuvo cerca de capturarlo el pasado 26 de enero en la ciudad de La Paz; sin embargo, el sospechoso logró huir, dejando en el lugar a quien sería su pareja sentimental y a su hija. Imágenes obtenidas por Panamericana Televisión muestran al presunto cabecilla en un condominio de la capital boliviana, donde se evidencia un cambio notable en su apariencia.

En el marco de estas acciones, la operación permitió la captura de Keisy Salvatierra, quien fue trasladada este martes a Trujillo bajo fuerte resguardo policial. La PNP la considera presuntamente como una albacea dentro de la estructura de “Los Pulpos”, encargada de brindar refugio y apoyo logístico a los integrantes de la organización.

Revoredo informó además que otros presuntos miembros clave de la red criminal ya se encuentran detenidos, entre ellos Kathy Cruz Arce, sindicada como financista principal, así como otros líderes capturados en Perú y Chile. Las autoridades señalaron que las últimas informaciones ubican aún a Johnsson Cruz Torres en territorio boliviano.