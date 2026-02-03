Contraloría interviene hospital Sabogal por denuncias de desabastecimiento de medicamentos

La Contraloría General de la República intervino el Hospital Alberto Sabogal luego de múltiples denuncias por escasez de medicamentos, falta de citas médicas y deficiencias en equipos, situaciones que vienen afectando a pacientes asegurados de EsSalud, en especial a personas con enfermedades crónicas y oncológicas.

La intervención se dio en un contexto de creciente malestar entre pacientes renales, quienes este martes no pudieron acceder a sus sesiones de hemodiálisis en clínicas privadas contratadas, debido a presuntos pagos pendientes de EsSalud. Desde la madrugada, asegurados y familiares aguardaron sin recibir información clara ni documentos que sustenten la suspensión del servicio.

Varios denunciaron que los pacientes se encontraban en estado crítico, sin haber recibido alimentación y con tratamientos postergados que deben cumplirse varias veces por semana. La situación generó escenas de indignación y preocupación, al considerar que, pese a cumplir con sus aportes, no se les garantiza una atención oportuna y continua.

EMITIRÁ INFORME

Tras las quejas, la Contraloría anunció que en un plazo de diez días hábiles emitirá un informe detallado con los hallazgos de la inspección realizada en el hospital Sabogal, poniendo especial énfasis en el desabastecimiento de medicamentos básicos. La entidad advirtió que la falta de tratamientos oportunos no solo agrava la salud de los pacientes, sino que también incrementa los costos del sistema sanitario.