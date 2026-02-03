PNP brinda detalles sobre crimen de suboficial en bar de cercado de Lima

El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó que continúan las diligencias para esclarecer el asesinato de un suboficial ocurrido la madrugada de este 3 de febrero en un bar ubicado en la avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

El alto mando policial indicó que aún se están definiendo las líneas de investigación y que se espera contar con los resultados de los peritajes correspondientes para remitir el caso al Ministerio Público. Precisó que las autoridades vienen recopilando evidencia con el fin de determinar los móviles del crimen.

SOBRE EL CASO

El hecho ocurrió cuando el suboficial de segunda se encontraba al interior del establecimiento cuando un sujeto ingresó al local y le disparó en reiteradas ocasiones.

Cámaras de seguridad registraron que el efectivo policial estaba consumiendo bebidas alcohólicas momentos antes del ataque.