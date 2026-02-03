Línea 1 del Metro de Lima: servicio interrumpido obliga a pasajeros a caminar por rieles

La Línea 1 del Metro de Lima presentó la noche de este martes una interrupción parcial de su servicio debido a fallas técnicas, lo que obligó a suspender la operación entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua. La concesionaria informó que, ante esta situación, los trenes solo circulan de manera restringida en otros tramos de la vía.

Según el comunicado difundido en sus redes sociales, el servicio se mantiene operativo únicamente desde Villa El Salvador hasta La Cultura y desde Caja de Agua hasta Bayóvar, dejando sin atención a los pasajeros que se desplazan por el tramo intermedio. Esta situación generó congestión en estaciones, extensas colas y retrasos en plena hora punta.

Usuarios reportaron momentos de tensión al quedar detenidos dentro de los vagones, señalando que el servicio se paralizó de forma intempestiva. En algunos casos, los pasajeros tuvieron que descender y caminar por los rieles, incluso a oscuras, para llegar a la estación más cercana, lo que incrementó la preocupación por la seguridad.

TRABAJAN PARA RESTABLECER SERVICIO

La concesionaria aseguró que su equipo técnico ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, aunque no precisó una hora para la normalización total. Mientras tanto, recomendó a los usuarios emplear medios de transporte alternativos, seguir las indicaciones del personal y mantenerse informados a través de los canales oficiales, lamentando las molestias ocasionadas.