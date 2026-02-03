Instalan primer puente provisional en la Vía Expresa Sur

Luego de producirse diversos accidentes y malestar generalizado entre los residentes de Surco, la Municipalidad de Lima instaló el primer puente provisional en la Vía Expresa Sur. El objetivo principal es garantizar el paso peatonal seguro en esta importante vía, la cual fue inaugurada el año pasado, pero carecía de conectividad para los transeúntes.

La estructura fue ubicada en la urbanización San Roque, zona donde recientemente se registró un fatal accidente que cobró la vida de una adulta mayor. Este lamentable suceso intensificó las quejas de los vecinos y del propio municipio de Surco, quienes exigieron la urgente intervención de Lima para la instalación inmediata de puentes peatonales.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que este es el primero de los cuatro puentes provisionales que se habilitarán a lo largo de la Vía Expresa Sur. Estos servirán como medida de emergencia antes de la construcción de las estructuras definitivas de concreto. "Queremos cumplir con un ofrecimiento que se hizo", manifestó la autoridad.

Respecto a los plazos, Reggiardo señaló que el tiempo estimado para la entrega de las estructuras finales será de seis meses. "Este año contaremos con los puentes peatonales definitivos y, en los próximos 15 o 20 días, culminaremos la instalación de los cuatro puentes provisionales", aseguró durante la supervisión de las obras.

SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PARA LOS VECINOS

Asimismo, el municipio indicó que se trabaja en la mejora de la señalización e iluminación de la vía para brindar mayor seguridad tanto a vecinos como a transportistas. "Estamos haciendo los esfuerzos para tener una estructura adecuada", puntualizó el alcalde, detallando que los puentes definitivos incluirán ascensores para personas con discapacidad.