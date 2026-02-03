Hijo de cómico 'Chino Yufra' denuncia intervención policial irregular

Leonidas Yufra León, hijo del comico 'Chino Yufra', denunció que tres individuos, dos de ellos con chalecos de policía, lo intervinieron de forma irregular en su licorería ubicada en Villa María del Triunfo, durante el mes de noviembre de 2024.

Según la narración de Yufra León, los tres sujetos llegaron a su establecimiento y comenzaron a interrogarlo. Le preguntaron si poseía un arma, a lo que él respondió afirmativamente y les mostró el arma. Posteriormente, le cuestionaron si tenía licencia para la misma, a lo que también respondió afirmativamente.

En un punto de la conversación, los presuntos policías le dijeron: "tú ya sabes dónde estás", y trataron de sacarlo a la fuerza del local. Yufra León también alegó que uno de los individuos se llevó dinero en efectivo de su establecimiento.

IDENTIFICA A LOS PRESUNTOS POLICÍAS

De acuerdo con el relato de Yufra León, los individuos llegaron a la zona en vehículos. Incluso mencionó que cámaras de seguridad del local caparon el hecho. Después del incidente, Yufra León logró identificar a dos de los individuos que lo había intevenido.