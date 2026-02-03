Costa Verde: ascensores del puente Bordemar lucen en estado de abandono

Durante un recorrido por la Costa Verde, un equipo de 24 Horas Mediodía constató el deterioro en el que se encuentran los ascensores del puente peatonal Bordemar, ubicados a la altura de la playa Las Cascadas, en el distrito de Barranco. Las instalaciones evidencian signos de descuido, suciedad y falta de mantenimiento.

Veraneantes y vecinos de la zona señalaron que no pueden hacer uso de los ascensores debido a la acumulación de basura y al evidente abandono en el que se encuentran. Esta situación genera incomodidad e inseguridad para quienes buscan acceder a la playa por esta vía.

La preocupación es mayor en el caso de personas con discapacidad, adultos mayores y familias con coches de bebé, quienes dependen de estos ascensores para desplazarse con facilidad. Ante ello, los usuarios hicieron un llamado a las autoridades para que se realicen trabajos de limpieza y mantenimiento de manera urgente.

INAUGURADO EN 2021

Cabe recordar que el puente peatonal Bordemar fue inaugurado en el año 2021 con el objetivo de mejorar el acceso a las playas de la Costa Verde. Sin embargo, el actual estado de los ascensores pone en evidencia la falta de conservación de una infraestructura clave para el uso público.