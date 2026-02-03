24 Horas Edición Medio Día

Costa Verde: ascensores del puente Bordemar lucen en estado de abandono

Vecinos y veraneantes denuncian que el estado de abandono de los ascensores impide el uso de estos espacios, afectando principalmente a personas con discapacidad y adultos mayores.



Durante un recorrido por la Costa Verde, un equipo de 24 Horas Mediodía constató el deterioro en el que se encuentran los ascensores del puente peatonal Bordemar, ubicados a la altura de la playa Las Cascadas, en el distrito de Barranco. Las instalaciones evidencian signos de descuido, suciedad y falta de mantenimiento.

Veraneantes y vecinos de la zona señalaron que no pueden hacer uso de los ascensores debido a la acumulación de basura y al evidente abandono en el que se encuentran. Esta situación genera incomodidad e inseguridad para quienes buscan acceder a la playa por esta vía.

La preocupación es mayor en el caso de personas con discapacidad, adultos mayores y familias con coches de bebé, quienes dependen de estos ascensores para desplazarse con facilidad. Ante ello, los usuarios hicieron un llamado a las autoridades para que se realicen trabajos de limpieza y mantenimiento de manera urgente.

INAUGURADO EN 2021

Cabe recordar que el puente peatonal Bordemar fue inaugurado en el año 2021 con el objetivo de mejorar el acceso a las playas de la Costa Verde. Sin embargo, el actual estado de los ascensores pone en evidencia la falta de conservación de una infraestructura clave para el uso público.


