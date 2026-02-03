Intensas lluvias inundan calles de Piura

Las intensas lluvias continúan afectando el norte del país. Piura es una de las regiones en este momento más golpeadas por las precipitaciones extremas, las cuales vienen inundando las principales calles y avenidas de la ciudad.

Una de las zonas más afectadas es el cruce de Ignacio Merino con Santi Esteban, en donde se ha generado una laguna en plena vía pública producto de las intensas lluvias. Esta situación ha provocado la suspensión total del tránsito peatonal y vehicular en la zona.

Según reportes desde la región, se registraron hasta cuatro horas de lluvia intensa, lo cual ha generado diversas inundaciones y el colapso de las vías en gran parte de la ciudad.

VECINOS AFECTADOS

La situación ha ocasionado que muchos vecinos quedaran atrapados en sus viviendas sin poder salir debido al agua empozada que se encuentra en diversas zonas de Piura. Asimismo, algunas viviendas resultaron gravemente afectadas tras ser inundadas por el fuerte temporal.

Las autoridades locales han desplegado equipos de emergencia para intentar retirar el agua con motobombas; sin embargo, las labores se ven dificultadas ante los pocos recursos que poseen. Por ello, los vecinos piden ayuda urgente a las autoridades regionales para que puedan atender la emergencia de manera efectiva.