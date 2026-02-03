Pacientes de EsSalud denuncian falta de medicamentos en hospital Sabogal

Los pacientes oncológicos de EsSalud vienen atravesando una grave situación por la falta de medicamentos, insumos médicos y equipos operativos, especialmente en el hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren​ del Callao, donde además el único tomógrafo permanece malogrado desde hace más de seis meses, afectando seriamente la atención oportuna.

A esta problemática se suma la escasez de insumos para cirugías básicas y la falta de citas para terapias, situación que golpea con mayor dureza a menores de edad. “No hay citas, mi hijo necesita terapia física, no hay medicamentos ni materiales”, denunció una madre de familia visiblemente afectada.

Otros asegurados también expresaron su molestia por la deficiente atención en EsSalud. “Mi esposo se accidentó hace un mes y hasta ahora no lo atienden”, señaló una paciente, quien afirmó que se vieron obligados a recurrir a un hospital particular para recibir atención médica.

“Me han dicho que recién en tres meses me darán una cita, pero no puedo esperar. He tenido que gastar 500 soles en estudios médicos”, agregó, evidenciando el impacto económico que enfrentan los asegurados ante la demora en la atención.

COMUNICADO DE ESSALUD

La Red Prestacional Sabogal de EsSalud emitió un comunicado señalando que el abastecimiento de medicamentos e insumos para tratamientos oncológicos y otras enfermedades se viene realizando de manera gradual y progresiva, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención médica.

Además, informó que el tomógrafo del hospital Alberto Sabogal se encuentra en mantenimiento, por lo que los pacientes están siendo referidos al hospital Luis Negreiros Vega y otros establecimientos de EsSalud para la realización de estudios especializados.