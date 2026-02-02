Confederación de Mototaxistas reporta tres transportistas asesinados por semana en Lima

El asesinato de un mototaxista ocurrido este sábado en San Juan de Lurigancho y el ataque contra un colectivero registrado el viernes en Huaycán vuelven a poner en evidencia el incremento de los casos de violencia vinculados a la extorsión en el país.

CIFRAS

Según la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, cada semana se reporta el fallecimiento de al menos tres transportistas dedicados a este servicio a nivel nacional. Su presidente, Mario Arce, señaló que, tras una aparente reducción de estos hechos hacia mediados de 2025, desde enero de este año se ha registrado un nuevo repunte de ataques, con casos recientes en distritos como Breña y San Juan de Lurigancho.

En medio de este escenario, continúa pendiente la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, anunciado desde diciembre del año pasado por el presidente de transición, José Jerí. El mandatario informó que el documento se encuentra en su etapa final de revisión y aseguró que su próxima puesta en vigencia permitirá establecer una hoja de ruta para enfrentar la criminalidad organizada.

Paralelamente, a mediados de enero, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunciaron la implementación del denominado “corredor seguro” en Lima Norte, como parte de las medidas para reforzar la protección del transporte público. Sin embargo, algunos conductores han reportado la ausencia de presencia policial durante los recorridos.