Cae implicado en secuestro y asesinato de joven en SJM

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a Jhosmar Enrique Aguilera Martínez, ciudadano venezolano sindicado como presunto implicado en el secuestro y asesinato de Julio César Zapaile Huamán, el joven cuyos restos fueron hallados descuartizados dentro de una maleta en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según información policial, tras la desaparición de la víctima, los familiares recibieron una comunicación sospechosa desde el celular de Julio César. En el mensaje, los delincuentes solicitaban una fotografía de su tarjeta de crédito con el pretexto de realizar una supuesta transferencia, hecho que reforzó la hipótesis de un secuestro con fines extorsivos.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo, confirmó la detención del sospechoso y precisó que se trata de una pieza clave dentro del caso. Asimismo, señaló que las investigaciones continúan para identificar y capturar a otros posibles implicados en este crimen que ha causado conmoción.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía Nacional del Perú no descarta que el asesinato esté vinculado a una organización criminal dedicada a secuestros y homicidios. En ese sentido, las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer completamente el caso y determinar todas las responsabilidades en este brutal hecho que enluta a una familia peruana.