Barranco: cierran el Puente de los Suspiros por seis meses desde mañana

El Puente de los Suspiros, uno de los principales atractivos turísticos del distrito de Barranco, permanecerá cerrado al tránsito peatonal por un periodo de 180 días debido al inicio de una intervención integral orientada a preservar su valor patrimonial, reforzar su seguridad estructural y mejorar la experiencia de los visitantes.

INICIO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comenzarán este martes, por lo que las autoridades aplicarán restricciones en la zona por razones de seguridad. El cierre responde a la necesidad de ejecutar obras de reforzamiento en una estructura que no recibió mantenimiento integral durante más de 12 años.

Como parte de las medidas, la municipalidad dispuso la suspensión del paso por la pasarela del puente y la implementación de desvíos para los peatones que circulan por la Bajada de los Baños con dirección a las playas de la Costa Verde.

El proyecto estará a cargo del Consorcio Barranco y demandará una inversión de S/ 1’027,354.70 destinada a la conservación del monumento. Según informó Carlos Zavala, la intervención incluirá el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación LED, respetando el valor monumental e identidad histórica de la estructura.

La intervención forma parte del proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, iniciativa que beneficiará a más de 332 mil ciudadanos y busca dinamizar la actividad turística y económica del distrito bajo un enfoque de conservación del patrimonio cultural.