EsSalud: pacientes denuncian largas colas y equipos inoperativos en hospitales

Largas colas, equipos malogrados y pacientes esperando desde la madrugada forman parte del panorama diario en distintos establecimientos de EsSalud. En el Hospital Guillermo Almenara, asegurados denunciaron que solo uno de los cuatro tomógrafos se encuentra operativo, lo que obliga a decenas de personas a esperar durante horas —e incluso meses— para acceder a una atención básica, generando incomodidad e indignación.

La situación se repite en otros centros de la red. En el Hospital Rebagliati, pacientes y familiares señalaron demoras prolongadas para ecografías, tomografías y cirugías programadas, algunas postergadas por más de un año. “Nos mienten y nos mienten”, reclamó una asegurada, mientras otra denunció que los constantes calmantes suministrados a su esposo, a la espera de una operación, ya estarían afectando sus órganos.

Las imágenes también muestran a adultos mayores aguardando sentados en la calle, expuestos al sol, y a ambulancias que, pese a trasladarse a toda velocidad, no siempre logran salvar vidas debido a la saturación del sistema. En policlínicos como el de San Isidro, las colas se extienden por varias cuadras y muchos pacientes se retiran sin ser atendidos tras perder toda la mañana.

COMUNICADO DE ESSALUD

Ante las críticas, EsSalud emitió un comunicado en el que informó la aplicación de acciones correctivas inmediatas, como el refuerzo de personal administrativo y asistencial, además del fortalecimiento de la capacidad en servicios de ecografías. No obstante, los asegurados aseguran que la crisis persiste y reflejan el día a día de un sistema de salud que continúa desbordado por la alta demanda y la falta de recursos.