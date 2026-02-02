Jackeline Salazar habla tras detención de “El Monstruo” y pide reforzar su seguridad

Jackeline Salazar rompió su silencio tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, presunto cabecilla de la organización criminal que la mantuvo secuestrada durante 11 días en mayo de 2024. A más de 600 días del hecho, la empresaria brindó su testimonio y expresó que el temor persiste pese a la detención del acusado.

El secuestro ocurrió el 13 de mayo de 2024, cuando Salazar fue interceptada por delincuentes vinculados a Moreno Hernández. Durante su cautiverio, relató que recibió videollamadas del propio investigado, quien le transmitía instrucciones y amenazas, generándole un estado permanente de terror. Según su testimonio, también fue intimidada con posibles daños contra su familia.

CAPTURA DE ALIAS 'EL MONSTRUO'

Erick Moreno Hernández fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Paraguay y extraditado al Perú el 28 de enero de este año. Actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por presunto secuestro agravado y otros delitos, proceso en el que el Ministerio Público busca una pena de cadena perpetua.

El abogado de la empresaria, César Nakazaki, advirtió que el plazo de prisión preventiva se encuentra en curso y señaló la importancia de obtener una sentencia dentro de ese periodo, a fin de evitar que el investigado recupere su libertad.

Pese a la captura del presunto cabecilla, Salazar manifestó que mantiene una sensación de inseguridad debido al perfil del acusado y solicitó el refuerzo de su protección, indicando que aún debe rendir declaraciones clave dentro del proceso. Actualmente cuenta con seguridad privada, luego de haber tenido protección policial en una etapa inicial. Moreno Hernández permanece recluido en la Base Naval, mientras el proceso judicial continúa.