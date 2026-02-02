Tragedia en Carabayllo: dos adolescentes mueren arrastrados por el río Chillón

Una tragedia enluta al distrito de Carabayllo luego de que dos adolescentes perdieran la vida al ser arrastrados por la fuerte corriente del río Chillón. El hecho fue confirmado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó un operativo de búsqueda tras el reporte de desaparición.

Según información policial, vecinos alertaron que los menores ingresaron al río y minutos después desaparecieron debido al incremento del caudal. Uno de los cuerpos fue hallado en las orillas del río y reconocido por sus familiares, mientras que el segundo adolescente fue encontrado horas más tarde de hoy lunes.

El caso generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes señalaron que el lugar es frecuentado por escolares de los alrededores, pese a representar un alto riesgo. Ante ello, las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar al río Chillón, especialmente en temporada de aumento del caudal, debido al peligro que representa.

AUTORIDADES ADVIERTEN PELIGRO POR CAUDAL

Los cuerpos de los adolescentes fueron trasladados en horas de la tarde para las diligencias de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el trágico suceso. La PNP exhortó a padres y vecinos a reforzar la prevención y supervisión de menores, a fin de evitar nuevas tragedias en zonas consideradas de alto riesgo.