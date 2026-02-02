Premier se reúne con gremios de motociclistas por nuevas restricciones del MTC

Representantes de los gremios de motociclistas sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, con el objetivo de abordar los puntos más controversiales de las nuevas disposiciones que regulan la movilización de motocicletas en el país.

Una de las medidas que mayor rechazo ha generado es la prohibición de que dos personas viajen en una misma motocicleta, la cual incluye una multa de 600 soles para quienes incumplan la norma. Los gremios calificaron esta disposición como discriminatoria, al considerar que vulnera derechos fundamentales y afecta directamente a quienes utilizan este medio de transporte como herramienta de trabajo.

CRISIS EN EL SECTOR

A esta situación se suma la crisis en la emisión de placas para motocicletas, un problema que se arrastra desde diciembre del año pasado debido al desabastecimiento, lo que llevó al MTC a suspender temporalmente la entrega de placas.

Esta decisión impidió que la Asociación Automotriz del Perú pudiera emitir las nuevas placas de siete dígitos, y tampoco contó con la logística necesaria para continuar entregando las placas que estaban en operación, generando un impacto negativo en la adquisición de nuevas unidades.

Ante este panorama, los gremios del sector esperan alcanzar acuerdos con el MTC que permitan evitar conflictos, establecer normas claras y consensuadas, y lograr soluciones que no perjudiquen a los motociclistas ni a los usuarios, garantizando una regulación más equilibrada.