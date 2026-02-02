Miraflores: caen delincuentes que robaban IPhones con la modalidad del “lanza”

Una banda criminal dedicada al hurto en la modalidad de “lanza” fue desarticulada por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Miraflores. El grupo, que operaba principalmente durante las noches, tenía como objetivo a personas de todas las edades, a quienes despojaban de celulares de alta gama mediante maniobras sigilosas, sin que las víctimas se percataran del robo en el momento.

El coronel Walter Gurreonero, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Sur 1, informó que la intervención permitió identificar a la organización denominada “Los Internacionales de Miraflores”, cuyos integrantes se especializaban en la sustracción de teléfonos iPhone. En este último caso, la víctima fue despojada de un iPhone 16 Pro Max, valorizado en cerca de 6 mil soles, mientras realizaba compras en un local comercial.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió minutos después de las 11 de la noche del viernes, cuando una mujer integrante de la banda se acercó a la agraviada para entablar conversación y distraerla, mientras los otros sujetos ejecutaban el hurto de manera cuidadosa y casi imperceptible. Sin embargo, la víctima logró ubicar su celular a pocas cuadras gracias al sistema de geolocalización y, con apoyo de serenazgo, retuvo a los sospechosos hasta la llegada de la policía.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores registraron cómo la agraviada cruzó corriendo varias calles para evitar que los delincuentes desactivaran la ubicación del equipo. Trascendió además que el cabecilla de la banda, Rubén Darío Oliveros, de 41 años, cuenta con un amplio historial de antecedentes por el mismo delito, con intervenciones en mayo y septiembre de 2024, así como en marzo de 2025. Los tres detenidos —un colombiano, una colombiana y un ciudadano venezolano— quedaron a disposición del Ministerio Público.