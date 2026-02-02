Denuncian extorsiones a personal de Reniec

La inseguridad ciudadana continúa escalando de manera alarmante en Lima Metropolitana, alcanzando ahora a entidades del Estado como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde trabajadores vienen siendo víctimas de extorsión y amenazas mientras cumplen sus labores diarias.

De acuerdo con la jefa de la institución, Carmen Velarde, personas inescrupulosas estarían intimidando al personal de seguridad y a trabajadores de diversas sedes de Reniec con el objetivo de impedir la entrega regular de tickets, los cuales establecen el orden de atención en las colas para realizar trámites documentarios.

Según la denuncia, además, los implicados estarían cobrando hasta cinco soles a ciudadanos que buscan agilizar sus trámites y adelantarse en la fila, una práctica ilegal que fue corroborada por varios usuarios, quienes brindaron su testimonio tras ser entrevistados por este medio.

PNP INVESTIGA EXTORSIONES EN SEDES DE RENIEC

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP), que ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a estas personas, quienes vienen generando temor e inseguridad tanto en los usuarios como en el personal de Reniec en distintas zonas de la capital.