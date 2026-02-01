Agentes de seguridad frustran asalto en pollería de Carabayllo

En el distrito de Carabayllo, unos delincuentes Intentaron asaltar una pollería. Los ladrones ingresaron con armas de fuego, pero casi pierden la vida en su intento, ya que personal de seguridad del negocio reaccionó y disparó contra los delincuentes. El hecho ocurrió al frente de una Iglesia en la avenida Túpac Amaru,

Las cámaras de seguridad registraron cuando los dos sujetos armados ingresan y obligaron al personal de seguridad a retirarse, con el objetivo de llegar hasta la caja registradora.

Ladrones lograron huir

Segundos después se observa que uno de los agentes de seguridad privada desenfunda su arma y dispara, haciendo que los delincuentes inician la fuga corriendo por su vida.

Cabe señalar que, los delincuentes lograron huir sin ser alcanzados por las balas del personal de seguridad privada. La policía inició las investigaciones para dar con la identidad de los delincuentes.

Por su parte, los administradores de la pollería han evitado pronunciarse; pero se sabe que reforzaron la seguridad, ya que temen que vuelva a ocurrir un atentado similar. Por seguridad, personal de Serenazgo de Carabayllo realiza labores de patrullaje en la zona.