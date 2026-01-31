Metropolitano llega a Ancón con servicio especial para veraneantes

Una nueva opción de transporte público estará disponible para quienes planean disfrutar del verano en las playas de Ancón. Desde este sábado 31 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en marcha el servicio especial de buses “Playero Ancón”, diseñado para trasladar a veraneantes durante los fines de semana.

El servicio operará los sábados y domingos desde las once de la mañana. Los buses partirán desde la avenida Chimpu Ocllo, en Carabayllo, y se dirigirán hacia las playas Miramar y Las Conchitas, en el distrito de Ancón, recorriendo importantes vías del norte de la capital.

Cada unidad tendrá capacidad para 80 pasajeros y el trayecto tomará aproximadamente dos horas. El recorrido contará con ocho paraderos señalizados por sentido, entre ellos Playa Las Conchitas, Playa Miramar, Club del Tiro, Chacras, Tottus, Norteño, Prolima y Los Incas, a lo largo de un tramo de 30 kilómetros.

TODOS LOS FINES DE SEMANA

Desde Carabayllo, las unidades saldrán cada treinta minutos entre las once de la mañana y la una y media de la tarde. El retorno desde Ancón será con la misma frecuencia, desde las cuatro hasta las seis y media de la tarde. El pasaje tendrá un costo de seis soles por viaje y el servicio estará disponible durante todos los fines de semana de la temporada de verano.