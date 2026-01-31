Enero termina con temperaturas que superan los 32 °C

El mes de enero llega a su fin con una intensa ola de calor en Lima, donde las temperaturas han superado los 32 grados centígrados y la radiación ultravioleta se mantiene en niveles considerados muy altos. Estas condiciones propias del verano representan un serio riesgo para la salud de la población, especialmente para quienes se exponen al sol sin protección adecuada.

En este escenario, las playas de la capital continúan recibiendo a miles de visitantes a diario. Mientras algunos asistentes toman precauciones utilizando bloqueador solar, gorros y sombrillas, otros optan por exponerse directamente a los rayos solares con la intención de broncearse, subestimando los efectos nocivos de una radiación prolongada.

Frente a esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que ha reforzado el monitoreo de la radiación ultravioleta mediante estaciones meteorológicas instaladas en distintos puntos de Lima. Según explicó su vocero, Orlando Ccora, el índice UV ha alcanzado el nivel 10, considerado de riesgo muy alto, y podría elevarse en los próximos días.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Finalmente, el Senamhi alertó que durante el mes de febrero la radiación podría llegar a niveles extremadamente altos. Ante ello, las autoridades recomiendan aplicar bloqueador solar de forma constante, usar sombreros de ala ancha, ropa ligera de manga larga y evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, a fin de prevenir daños en la piel y enfermedades a largo plazo.