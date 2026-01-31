Los Olivos: capturan alias “Chepita” por asaltar a vecinos con cuchillo

Un violento asalto quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Los Olivos. Un sujeto, armado con un cuchillo de mesa, interceptó a una mujer cuando se dirigía a un paradero de transporte público, en la cuadra 14 de la avenida Angélica Gamarra, y la amenazó con atentar contra su vida si no le entregaba su celular.

En las imágenes se escucha al delincuente gritarle “¡Suelta!” y advertirle que la mataría si se resistía. La víctima, visiblemente aterrada, no tuvo más opción que entregar su teléfono. Sin embargo, el asalto fue completamente captado por las cámaras de seguridad de la zona, lo que resultó clave para la identificación del agresor.

Tras la denuncia, personal de Serenazgo activó un operativo inmediato. Según explicó William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, el comando “Llana Paqui” inició la búsqueda con las características del sospechoso, logrando capturarlo minutos más tarde y recuperar el celular robado. El detenido fue identificado como Edson Portal Félix, de 23 años.

SUJETO CON ANTECEDENTES

La víctima reconoció al agresor, conocido en el barrio como “Chepita”, y relató que fue amenazada con ser apuñalada si no accedía al robo. De acuerdo con las autoridades, el sujeto tendría antecedentes, situación que será evaluada por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Actualmente, permanece detenido en la comisaría Sol de Oro, mientras la agraviada logró recuperar su teléfono celular.