Reniec amplía atención este fin de semana ante alta demanda de trámites de DNI

Ante la alta demanda de trámites, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de su horario de atención en distintas regiones del país. La medida incluye la atención de trámites y el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) durante este sábado y domingo, con el objetivo de reducir las colas registradas en las últimas semanas.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, informó que actualmente 136 agencias vienen atendiendo en horario extendido, desde las 7:45 de la mañana hasta las 7:45 de la noche, incluso los fines de semana. Precisó que, en el marco de una megacampaña de trámites gratuitos realizada en el Rímac, también atenderán con este horario especial oficinas ubicadas en el Cercado de Lima, San Borja, Miraflores e Independencia.

Velarde destacó que solo en el mes de enero se realizaron alrededor de un millón 800 mil trámites, lo que representa un incremento del 20 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, explicó que las fallas en el sistema, reportadas desde el 20 de enero y que ocasionaron largas colas, ya fueron subsanadas. La funcionaria ofreció disculpas a los usuarios y señaló que los inconvenientes se debieron a un mantenimiento externo ajeno a la entidad.

USUARIOS SALUDARON DECISIÓN

Por su parte, los usuarios saludaron la rapidez y gratuidad del servicio, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Finalmente, la titular del Reniec descartó una presunta filtración de datos del padrón electoral y aseguró que la institución actuó conforme a la ley, mientras continúan las investigaciones correspondientes.