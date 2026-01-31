SJL: detienen a dos sujetos que aparentemente iban a atacar bus de la línea “La 50”

Un presunto ataque contra un bus de la línea “La 50” fue frustrado en San Juan de Lurigancho, luego de que cámaras de seguridad captaran a dos sujetos a bordo de motocicletas que aparentemente se disponían a interceptar la unidad de transporte público. Las imágenes muestran cómo los individuos se aproximan de manera sospechosa al bus mientras este transitaba con pasajeros a bordo.

De acuerdo con la información policial, un patrullero de la Policía Nacional del Perú que circulaba por la zona advirtió la situación e inició de inmediato una persecución. Tras una rápida intervención, los agentes lograron detener a dos sujetos, quienes fueron reducidos y trasladados a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

Las autoridades vienen analizando detalladamente los registros de las cámaras de videovigilancia para determinar si los intervenidos estarían implicados en otros hechos delictivos, así como para esclarecer si se trataba de un intento de ataque vinculado a extorsiones contra empresas de transporte público, una modalidad que se ha incrementado en este distrito.

PASAJEROS SINTIERON TEMOR

En tanto, los pasajeros del bus relataron los momentos de tensión y miedo que vivieron al pensar que serían atacados a balazos. Algunos indicaron que la presencia policial fue clave para evitar una tragedia, mientras que exigieron mayor seguridad ante la creciente ola de violencia que afecta a los transportistas en San Juan de Lurigancho.