SJL: un muerto y dos heridos tras ataque a obra municipal

Una violenta explosión alarmó la tarde del último jueves a los vecinos de San Juan de Lurigancho. Un artefacto explosivo fue arrojado contra una obra en construcción ubicada en la zona conocida como el 5 de Mariscal, dejando como saldo una persona fallecida y dos trabajadores heridos. El estallido ocurrió sin previo aviso y desató escenas de pánico, gritos y sangre entre los obreros que se encontraban laborando en el lugar.

Las cámaras de seguridad registraron que eran aproximadamente las 3:53 de la tarde cuando una mototaxi avanzó por la avenida Wiesse y redujo la velocidad a la altura de la obra. En las imágenes se observa que uno de los ocupantes abre la puerta delantera; segundos después se produce la detonación. Aunque no se aprecia el instante exacto en que se lanza el explosivo, sí se evidencia la potente explosión que alcanzó de lleno a los trabajadores.

Según las primeras hipótesis de la Policía, el artefacto utilizado sería una granada cuyo seguro habría sido retirado instantes antes del ataque, dejando una marca visible en la zona. Testigos señalaron que desconocidos habrían estado exigiendo el pago de cupos horas antes, lo que refuerza la línea de investigación vinculada a un presunto acto de extorsión contra la obra.

INVESTIGAN ATENTADO

El ataque ocurrió en un proyecto de Invermet de la Municipalidad de Lima, ejecutado por el Consorcio Próceres. El fallecido fue identificado como Jorge Huayany, capataz de la obra, mientras que los dos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho. La Policía continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables, en tanto que la Municipalidad de Lima exigió que las investigaciones se aceleren ante la gravedad del hecho.