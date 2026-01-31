Chorrillos: caen implicados en ataque a chofer de línea “San Juanito”

Un violento ataque armado se registró en la zona de Villa Palmeras, en el distrito de Chorrillos, cuando el conductor de una combi de la línea San Juanito fue baleado por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Según las imágenes de cámaras de seguridad, el agresor esperó el momento preciso para acercarse por el lado del piloto y disparar hasta en cuatro oportunidades contra la unidad en movimiento.

La víctima fue identificada como Edgar Contreras Velásquez, de 33 años, quien pese a resultar herido continuó manejando algunos metros hasta estacionarse en la calle F y pedir ayuda desesperadamente. Una de las balas impactó en su hombro izquierdo. Comerciantes y transeúntes acudieron en su auxilio y lo trasladaron de inmediato al hospital María Auxiliadora, donde viene recuperándose.

Horas después del atentado, agentes de la Policía Nacional capturaron a los presuntos responsables del ataque, identificados como José Maneiro, alias “Chamaco”, y José Guzmán, alias “Colorado”, quienes serían integrantes de la banda criminal “Los Malditos del Clan V”. Durante la intervención, se les incautó una pistola Glock con una cacerina abastecida, otra cacerina larga con 32 municiones, además de marihuana y 90 paquetes de pasta básica de cocaína.

EXTORSIÓN Y DROGAS

El coronel PNP Jorge Vela, encargado de la Región Policial Lima Centro, informó que los detenidos serán investigados por los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. No es la primera vez que conductores de la empresa San Juanito son víctimas de ataques: en diciembre de 2024 otro chofer resultó herido, y se conoció que los trabajadores pagan hasta ocho soles diarios de cupo para evitar represalias, evidenciando la grave situación de inseguridad que enfrenta el transporte público en la capital.