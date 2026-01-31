VMT: capturan a “La Diabla” y “El Mecánico” con armas y droga

La Policía Nacional logró un importante golpe contra el crimen organizado tras capturar a dos presuntos integrantes de una banda criminal en Villa María del Triunfo. Se trata de Danae Lovera Farías, alias “La Diabla”, y Eduardo Ramírez Xarhuaricra, alias “El Mecánico”, quienes fueron intervenidos durante un operativo ejecutado por la Dirección de Inteligencia (Dirin) en coordinación con la Depincri Sur.

Durante la intervención, los agentes incautaron tres armas de fuego, municiones y una gran cantidad de droga que se encontraba enterrada dentro de un inmueble, aparentemente para pasar desapercibida. En el lugar se hallaron aproximadamente 60 kilos de cannabis sativa, cuatro kilos de clorhidrato de cocaína y un kilo de pasta básica de cocaína, además de un fajo de billetes falsos.

El coronel PNP Edgar Capcha, jefe de la Divincri Sur, informó que los detenidos integrarían la banda criminal denominada “Las Ratas del Cerro”, la cual estaría vinculada a delitos de tráfico ilícito de drogas, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego. Según las investigaciones, esta organización criminal abastecería de droga a distritos del sur de Lima como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

DILIGENCIAS CONTINÚAN

Pese a las evidencias encontradas, ambos intervenidos negaron toda responsabilidad ante las autoridades. No obstante, la Policía no descarta que la venta de las sustancias ilícitas se haya realizado tanto al peso como mediante la modalidad de delivery, debido a la gran cantidad de droga incautada. Las investigaciones continúan para determinar la magnitud de la organización criminal y ubicar a otros posibles implicados.