SJL: un muerto y dos heridos tras ataque a obra municipal

Un ataque registrado la tarde del viernes 30 de enero contra una obra municipal en el distrito de San Juan de Lurigancho dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:53 p. m.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que, desde una mototaxi que circulaba cerca del lugar, se arrojó lo que sería un artefacto explosivo hacia el área de trabajos. Tras la detonación, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Huaynay Apaza, trabajador del consorcio Próceres, empresa contratista encargada de la ejecución de la obra. De acuerdo con el parte policial, no se descarta que el ataque esté vinculado a un presunto caso de cobro de cupos.

COMUNICADO

Luego del incidente, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del capataz de la obra y señaló que la muerte se habría producido a consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo lanzado desde el exterior hacia el área de carpintería del proyecto.