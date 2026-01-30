Caen presuntos remanentes de 'Los Injertos del Cono Norte'

Pese a la extradición de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, las extorsiones y disputas entre bandas criminales continúan registrándose en Lima Norte, impulsadas por la fragmentación de organizaciones delictivas como “Los Injertos del Cono Norte”, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, tras la caída de los principales cabecillas, varios integrantes se habrían reorganizado en pequeños grupos, lo que ha generado una pugna por el control territorial y el liderazgo criminal. Esta situación habría derivado en nuevos episodios de violencia, incluidos homicidios, así como delitos vinculados a extorsión y venta de drogas.

PRESUNTOS REMANENTES DE 'LOS INJERTOS DEL CONO NORTE'

En ese contexto, la PNP capturó a alias “Tuquito” y alias “Alexander”, presuntos remanentes de “Los Injertos del Cono Norte”, quienes, según las investigaciones, actuarían bajo las órdenes de alias “Cachete”, señalado como exbrazo logístico de Erick Moreno Hernández. Durante la intervención, los agentes hallaron un dron que habría sido utilizado para realizar reglaje a posibles víctimas, además de mensajes extorsivos en los que se exigía el pago de hasta 20 mil soles.

El coronel Cano explicó que alias “Cachete” se habría separado de la organización tras una disputa económica con Moreno Hernández, formando posteriormente su propia estructura criminal e incorporando a exintegrantes del grupo original, con la finalidad de reorganizarse y retomar actividades ilícitas.