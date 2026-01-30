Caso 'Los Injertos del Cono Norte': suspenden audiencia de alias 'El Monstruo' desde la Base Naval

La primera audiencia judicial de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, desde la Base Naval del Callao no pudo realizarse debido a inconvenientes administrativos relacionados con su traslado, informaron fuentes del Ministerio Público. La diligencia estaba programada para las 8:00 a. m. en el marco del caso “Injertos del Cono Norte”, una de las investigaciones más amplias que afronta Moreno Hernández, la cual agrupa presuntos delitos de homicidio y extorsión cometidos en distritos como Puente Piedra, Ventanilla y otros puntos de Lima Norte. Entre las víctimas figura incluso una conocida empresa del rubro de colchones.

REPROGRAMACIÓN DE DILIGENCIAS

Durante la audiencia virtual, se informó que el traslado del interno no se concretó por la falta de un oficio formal, pese a que se había indicado que Moreno Hernández se conectaría alrededor de las 8:30 a. m., lo cual finalmente no ocurrió. Ante ello, el juez especializado titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, Robert Rimachi, dispuso la reprogramación de la diligencia.

El fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti señaló además que, hasta ese momento, Moreno Hernández no contaba oficialmente con abogado privado, pese a que el investigado había solicitado la presencia de su defensa particular durante su extradición. Finalmente, se presentó un defensor público para asumir su representación.

Por su parte, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lima Noroeste informó que este caso ha permitido dictar prisión preventiva contra 27 personas, entre ellas la madre del investigado y su expareja Lizeth Cruz Ruiz. De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso se ha visto retrasado por trabas burocráticas en la Base Naval del Callao, lo que impidió incluso instalar formalmente la audiencia, la cual fue reprogramada para el 3 de febrero.