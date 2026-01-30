Denuncian desalojo violento a artista con discapacidad visual en jirón de la Unión

Un artista callejero con discapacidad visual fue retirado del jirón de la Unión por fiscalizadores de la Municipalidad de Lima, hecho que quedó registrado en video y generó conmoción en redes sociales debido a la forma en que se realizó la intervención.

El incidente ocurrió en la cuadra 5 del jirón de la Unión, donde varios artistas invidentes realizaban sus presentaciones con normalidad hasta que uno de ellos fue desalojado por el personal municipal, pese a los reclamos de transeúntes y testigos que presenciaron lo sucedido.

HECHO NO ES AISLADO

Otros artistas con discapacidad visual señalaron que no es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones. Algunos indicaron haber recibido amenazas durante operativos anteriores y manifestaron sentirse desprotegidos, al afirmar que no cuentan con apoyo estatal y que dependen de esta actividad para su sustento diario.

Tras conocerse el caso, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó que tomó acciones inmediatas y exhortó formalmente a la Municipalidad de Lima a iniciar las investigaciones correspondientes. Su directora de Promoción, Elizabeth Castillo, señaló que se evalúa la apertura de un proceso administrativo y, de ser necesario, acciones de carácter penal contra los responsables.

Por su parte, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que aseguró que no existió intención de agredir a la persona involucrada y que la intervención tuvo como objetivo restablecer el orden público. Sin embargo, los videos difundidos muestran el accionar de los fiscalizadores durante el desalojo.