Altas temperaturas de verano: Lima registra 31 °C y radiación UV llega a nivel muy alto

Producto del calor que se vive en la capital, se están registrando casos de daños en la piel y aparición de cataratas en los ojos.

En medio del intenso calor que se vive en Lima, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reveló que este último viernes en la capital los termómetros llegarán a marcar 31 °C en algunos distritos y una radiación ultravioleta (UV) con un nivel muy alto.

ESPECIALISTA BRINDA RECOMENDACIÓN

Durante su conversación con un equipo de Panamericana Televisión, el especialista del Senamhi, Orlando Ccora, brindó detalles sobre este fenómeno y brindó una serie de recomendaciones a los ciudadanos para no sufrir consecuencias de su exposición al sol.

“Es un nivel de riesgo muy alto para una persona que está expuesta al sol. Las personas deben cuidarse lo más que puedan. Tienen que usar gorros de ala ancha, lentes con filtros UV, ropa de manga larga, sombrillas y protectores solares”, mencionó.

Al ser consultado sobre los problemas que podrían afrontar los pobladores que no cumplan las sugerencias, Ccora enfatizó que tendrían inconvenientes con su salud. “En nuestro país tenemos miles de casos por daños en la piel y aparición de cataratas en los ojos”.

¿CÓMO IDENTIFICAR UNOS LENTES CON PROTECCIÓN UV?

Además, especialistas en oftalmología recomiendan no comprar lentes sin verificar su protección. Para ello, es importante el uso de un uveómetro, un dispositivo que permite comprobar si las gafas realmente bloquean los rayos ultravioleta.