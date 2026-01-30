'Los Malditos del Cono': cae banda dedicada al robo de vehículos en plena Vía Expresa

La División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Malditos del Cono’, dedicada al robo de vehículos y autopartes.

La intervención se realizó en plena Vía Expresa, a la altura de la estación Canadá del Metropolitano, donde los agentes policiales lograron detener a los sospechosos, quienes se desplazaban a bordo de tres vehículos.

TRANSPORTABAN AUTOPARTES ROBADAS

De acuerdo con información preliminar, los intervenidos transportaban autopartes presuntamente robadas en las unidades en las que circulaban al momento de su captura. Producto de la intervención, se cerró una parte de la vía.

El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, quien señaló que estos sujetos operaban en el distrito de Carabayllo y se dedicaban a robar vehículos de alta gama.