Placas azules se venden hasta al triple de su precio por falta de stock

El desabastecimiento de placas azules para motos y motocicletas viene generando que personas inescrupulosas las comercialicen en el mercado negro con total normalidad, aprovechándose de la alta demanda y la falta de control, situación que afecta directamente a los conductores que buscan regularizar sus vehículos.

Uno de los principales puntos donde se ofrecen ilegalmente estas matrículas es el jirón Azángaro, en el Cercado de Lima, zona conocida por la venta informal de documentos y artículos vinculados al sector automotor, según pudo conocer Panamericana en un breve recorrido.

Como se recuerda, el desabastecimiento de placas azules se originó luego de que el pasado 17 de diciembre se suspendiera la emisión de nuevas matrículas, tras un desacuerdo entre la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Al respecto, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú advirtió que actualmente las placas se venden hasta al triple de su precio regular, calificando la situación como “insólita”, y precisó que no se puede emitir la placa azul por falta de stock, pese a la alta demanda existente.

Asimismo, señaló que estaba prevista la distribución de las nuevas placas de mayor tamaño desde el 7 de diciembre del año pasado, indicando que actualmente existen 147 mil placas en stock, lo que permitiría abastecer hasta 5 mil placas diarias, sin embargo, esta emisión se encuentra detenida por disposición del MTC.

POLÉMICA POR EL CAMBIO DE FORMATO

El representante explicó que el tiempo de espera para obtener una placa azul puede llegar hasta cuatro meses, cuestionando además el retorno a este formato cuando en noviembre se volvería a implementar la placa de mayor tamaño, lo que implicaría un doble gasto para los motociclistas, pese a que dicha placa ya cuenta con aprobación mediante decreto supremo y disponibilidad inmediata al mismo costo.