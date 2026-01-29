Los Olivos: militar en retiro es intervenido por presunta venta de drogas al menudeo

Un exmilitar de 49 años fue intervenido por personal de Serenazgo de Los Olivos, en coordinación con el grupo Terna, tras un trabajo de seguimiento y vigilancia que se prolongó por aproximadamente dos semanas. El sujeto es investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, vinculado a la microcomercialización de drogas.

Según informó el alcalde del distrito, Felipe Castillo, la intervención fue resultado de labores realizadas por el comando Yanapaqui de la municipalidad junto a efectivos policiales. Cámaras de seguridad del distrito captaron al intervenido dentro de una combi, donde presuntamente realizaba un “pase”, término usado en el argot criminal para referirse a la venta de estupefacientes en la vía pública. Otro registro audiovisual corresponde a minutos previos a su detención.

NIEGA ACUSACIONES

Durante la intervención, el sujeto negó las acusaciones y aseguró que la droga le habría sido colocada. Sin embargo, las autoridades indicaron que existen videos que lo vincularían con la presunta venta de drogas. Al momento de su detención, además de sustancias ilícitas, se le encontró una libreta militar.

El alcalde Castillo señaló que el intervenido sería un exintegrante de las Fuerzas Armadas, un perfil que, según indicó, no es habitual en este tipo de casos. Asimismo, advirtió sobre la falta de efectivos policiales en el distrito y remarcó la necesidad de fortalecer el patrullaje para mejorar la seguridad ciudadana.