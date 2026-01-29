Comisarías en riesgo: Defensoría alerta precariedad en dependencias policiales

La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a comisarías a nivel nacional y detectó una grave situación en la que opera la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a problemas de infraestructura, falta de personal y patrulleros inoperativos, lo que representa un riesgo tanto para los efectivos policiales como para los ciudadanos.

Según el informe, muchas comisarías —consideradas la primera puerta del sistema de justicia— funcionan en condiciones precarias, con techos, paredes y pisos deteriorados, situación que en gran parte se debe a la antigüedad de los locales y a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, algunas con más de 100 años de antigüedad.

Durante la supervisión, la Defensoría verificó que 30 comisarías han sido declaradas inhabitables, de las cuales nueve lo son de manera total, varias de forma parcial y 32 están en alto riesgo. En Lima, se identificaron comisarías totalmente inhabitables como Petit Thouars y San Borja, además de otras con restricciones parciales como Cerro Azul.

PATRULLEROS INOPERATIVOS Y FALTA DE PERSONAL

El problema no se limita a la infraestructura. La Defensoría del Pueblo advirtió que cerca del 50 % de la flota vehicular de la PNP se encuentra inoperativa, incluyendo camionetas, motos y autos, lo que afecta directamente las labores de patrullaje y prevención del delito.

Además, tras recorrer las 1.327 comisarías del país y entrevistar a sus comisarios, la entidad concluyó que la PNP enfrenta un grave déficit de personal, con la falta de al menos 600 oficiales, 17.000 suboficiales y 500 trabajadores civiles, una situación que debilita la lucha contra la criminalidad y pone en riesgo la vida de los propios efectivos.