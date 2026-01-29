Caso “El Monstruo”: Fiscalía buscará que sea sentenciado este año

La fiscal Yovanna Sánchez, quien estuvo a cargo de solicitar la extradición de Erick Moreno Hernández Arias, alias “El Monstruo”, habló en exclusiva con Panamericana Televisión y explicó cómo se realizará la investigación contra líder de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”.

La fiscal adjunta de la Cuarta Fiscalía contra la Criminalidad Organizada señaló que el principal objetivo del Ministerio Público es lograr una sentencia definitiva este año contra el cabecilla criminal, incluso una cadena perpetua, de acuerdo con la gravedad de los delitos cometidos.

Sánchez precisó que el proceso se rige por la legislación penal peruana, la cual fue sustentada durante el pedido de extradición. Indicó que los jueces de Paraguay aceptaron el requerimiento, tras evaluar los argumentos presentados conforme a lo establecido en el Código Penal peruano.

PRIMERAS DILIGENCIAS TRAS SU LLEGADA AL PAÍS

La fiscal informó que en los próximos días se realizarán las primeras diligencias, entre ellas la declaración indagatoria de alias “El Monstruo”, además de otras actuaciones clave como parte del proceso de investigación en curso.

Actualmente, Erick Moreno Hernández Arias cumple 36 meses de prisión preventiva en la Base Naval del Callao por el delito de secuestro en agravio de la empresaria Jackeline Salazar, y además ya registra una condena en primera instancia de 32 años de prisión.