Keysi Salvatierra: llega a Lima pareja del cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos'

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, de 29 años, señalada como pareja sentimental del presunto líder de la organización criminal “Los Pulpos”, llegó a Lima este 29 de enero tras ser extraditada desde Bolivia al Perú.

La entrega de Salvatierra se concretó en el puesto fronterizo de Desaguadero, bajo un estricto dispositivo de seguridad, luego de su captura en territorio boliviano mediante un trabajo conjunto de cooperación policial internacional.

SERÁ TRASLADADA A TRUJILLO

Tras su ingreso al país, la mujer fue trasladada inicialmente a la ciudad de Juliaca, en la región Puno. Posteriormente fue llevada a Lima y, finalmente, será trasladada a Trujillo, donde continuará el proceso correspondiente en el marco de las investigaciones que se le siguen.

De acuerdo con información policial, Keysi Salvatierra habría salido del país junto al cabecilla de la organización, alias “Pulpo”, con destino a Chile, para luego desplazarse hasta La Paz, Bolivia, lugar donde fue ubicada y detenida.