Alias 'El Monstruo': Así fue el traslado de Erick Moreno desde Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, protagonizó momentos de aparente quiebre emocional durante su traslado aéreo desde Paraguay al Perú, luego de ser extraditado para enfrentar procesos judiciales en su contra. En sus últimos instantes antes de ingresar a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), el acusado pronunció la frase “Cristo vive”, una expresión que ha generado diversas interpretaciones sobre su estado anímico y sus intenciones frente a la justicia.

El traslado se realizó el pasado 28 de enero a bordo de una aeronave de la Dirección de Aviación Policial. Imágenes registradas durante el vuelo muestran a Moreno Hernández visiblemente afectado, dialogando con agentes de Interpol que lo custodiaban y haciendo reiteradas referencias a Dios. En uno de los registros se le escucha decir: “Yo le he dicho una cosa: Dios, está en tus manos”.

ACTITUD DESAFIANTE

De acuerdo con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, el comportamiento del detenido durante el viaje contrastó con la actitud desafiante que había mostrado anteriormente, cuando desde el extranjero retaba públicamente a las autoridades peruanas.

Arriola sostuvo además que durante el traslado el detenido manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. Según el jefe policial, Moreno Hernández le habría indicado que estaba dispuesto a confesar y revelar información sobre la organización criminal, asegurando que su vida “ha cambiado totalmente” y que se había entregado a Dios.

Durante el trayecto, el acusado fue sometido a monitoreo médico y tuvo acceso a alimentos, como una manzana y agua, siempre bajo la supervisión de las autoridades. Las imágenes también lo muestran en silencio y con signos de nerviosismo.