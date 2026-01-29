Fiscalía investiga a streamer Diego Leguía por presunta discriminación contra 'Pol Deportes'

La Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos inició una investigación preliminar contra el creador de contenido Diego Leguía por el presunto delito de discriminación, luego de emitir expresiones ofensivas contra Cliver Huamán, un adolescente de 15 años conocido en redes sociales como “Pol Deportes”.

SOBRE EL CASO

El caso se originó tras la difusión de un video en el que el streamer se refiere al menor con frases consideradas discriminatorias por su edad y su origen. Desde el Ministerio Público recordaron que el delito de discriminación contempla penas privativas de la libertad de hasta cuatro años, en caso de emitirse una sentencia condenatoria.

Tras la polémica, Diego Leguía difundió un video ofreciendo disculpas públicas al menor y a su familia. Sin embargo, el fiscal superior indicó que este acto no elimina el presunto hecho ilícito, aunque podría ser considerado como un cambio de conducta al momento de determinar una eventual pena.

Por su parte, el Ministerio de Cultura condenó las expresiones utilizadas por el streamer y exhortó a la ciudadanía a promover un uso responsable del lenguaje en redes sociales. Finalmente, el Ministerio Público informó que este mes ya se obtuvieron dos sentencias condenatorias por discriminación racial en Tarapoto y Chiclayo, como parte de las acciones para sancionar este tipo de delitos.