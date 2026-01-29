Terror en Chaclacayo: delincuente armado asalta a cambista y se lleva cerca de 10 mil dólares

Un cambista fue víctima del robo de cerca de 10 mil dólares durante un violento asalto registrado en el distrito limeño de Chaclacayo. El hecho ocurrió a la altura del paradero Huampaní, frente al mercado del distrito, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran el momento en que la víctima descendía las escaleras de un restaurante cuando un sujeto bajó de un taxi blanco, ingresó al local y lo interceptó en las escaleras, amenazándolo con un arma de fuego. Aunque el cambista no opuso resistencia, el delincuente provocó su caída durante el atraco, ocasionándole heridas en diversas partes del cuerpo.

Tras concretar el robo, el asaltante huyó a bordo de una motocicleta por la calle Los Manzanos, generando pánico entre comerciantes y transeúntes del sector. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

INCREMENTO DE HECHOS DELICTIVOS

Vecinos y trabajadores de la zona expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en el sector y señalaron que este tipo de asaltos se repite con mayor frecuencia. Testigos indicaron que el cambista ya habría sido blanco de intentos de robo en anteriores ocasiones.