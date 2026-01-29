Tacna anuncia paro por traslado de presos peligrosos a Challapalca

El traslado de internos de alta peligrosidad al penal de máxima seguridad de Challapalca ha generado malestar e incomodidad entre diversos sectores sociales de Tacna, cuyos dirigentes han anunciado un paro en rechazo a esta medida adoptada por las autoridades penitenciarias.

Dirigentes de gremios de transporte y otros sectores manifestaron su rechazo a las disposiciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que en las últimas semanas ha trasladado cerca de 98 presos considerados altamente peligrosos a dicho establecimiento penitenciario ubicado en esta región.

Como medida de protesta, el paro ha sido programado para el miércoles 4 de febrero, jornada en la que participarán gremios de transporte público, mercados y organizaciones estudiantiles, los cuales han anunciado su adhesión a esta movilización en señal de rechazo a los traslados.

ANUNCIAN PARALIZACIÓN TOTAL EN TACNA

El secretario de la Federación de Tacna señaló que la protesta será total y estará encabezada por el sector transporte, asegurando que todos los gremios participarán activamente, ya que consideran que el traslado de internos peligrosos a Challapalca pone en riesgo la seguridad de la región.