Preocupación por inicio del año escolar 2026 tras ola de extorsiones en colegios privados

A dos meses del inicio del año escolar 2026, persiste la preocupación por la seguridad en los centros educativos, luego de que durante el 2025 varios colegios privados en Lima fueran víctimas de atentados y extorsiones, situación que obligó a suspender las clases presenciales y retomar la modalidad virtual durante las primeras semanas de marzo.

CIFRAS

De acuerdo con la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú, en el primer trimestre del año pasado al menos 500 instituciones educativas privadas fueron extorsionadas, principalmente en distritos como San Martín de Porres, Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

Frente a este panorama, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el factor seguridad forma parte de la prestación del servicio educativo. En ese marco, informó que se cuenta con cerca de 5,000 brigadas de autoprotección, conocidas como VAPES, integradas por aproximadamente 50,000 padres de familia.

Asimismo, el titular del sector indicó que se han establecido coordinaciones con el Ministerio del Interior para reforzar la presencia policial en las zonas con mayor incidencia de estos hechos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo.