Santa Anita: dos menores desaparecen mientras jugaban en parque

Dos familias viven momentos de angustia tras la desaparición de dos menores de edad de 11 y 9 años, quienes desaparecieron mientras jugaban el último martes en el parque N.° 7, ubicado en el distrito de Santa Anita, en Lima.

Hasta el momento, las madres de los menores no han logrado ubicarlos y se encuentran desesperadas, por lo que piden apoyo urgente a las autoridades y a la ciudadanía para poder dar con el paradero de sus hijos.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a los menores jugando con normalidad en el parque, sin embargo, cuando la cámara deja de enfocarlos y segundos después vuelve a registrar el mismo punto, los niños ya no se encontraban en el lugar, lo que ha generado gran preocupación en las familias.

FAMILIARES DENUNCIAN FALTA DE APOYO POLICIAL

Lo más alarmante de esta denuncia es que, según relatan los familiares, la Policía no les habría brindado apoyo inmediato, e incluso no les aceptaron la denuncia al momento de acudir a la comisaría, indicándoles que debían esperar 24 horas. “Nos dijeron que teníamos que esperar 24 horas para poder denunciar”, señalaron con evidente indignación.