ONPE realizó sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este jueves 29 de enero el sorteo de los miembros de mesa para las Elecciones Generales, que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril en todo el país.

La ONPE efectuó un sorteo simultáneo en sus 126 oficinas a nivel nacional, del cual resultó la designación de nueve ciudadanos por cada mesa de sufragio, conformadas por tres miembros de mesa titulares y seis suplentes, quienes tendrán a su cargo el correcto desarrollo del proceso electoral.

El vocero de la ONPE, Franz Paz, exhortó a la ciudadanía a informarse oportunamente para conocer si fue elegida como miembro de mesa. “A nivel nacional tenemos aproximadamente 834 mil miembros de mesa, cifra que permitirá que todos los ciudadanos puedan votar y que los miembros de mesa protejan su voto”, indicó.

Las personas que deseen conocer si fueron seleccionadas como miembros de mesa podrán verificarlo en el frontis de las 126 oficinas de la ONPE a nivel nacional, así como en las sedes habilitadas en el extranjero.

El representante de la institución también señaló que los ciudadanos podrán verificar si fueron elegidos como miembros de mesa a través de las plataformas oficiales de la ONPE, las cuales serán publicadas con accesos directos para facilitar la consulta.

MULTAS Y BENEFICIOS PARA MIEMBROS DE MESA

Es importante precisar que las personas que no asistan a cumplir su función como miembros de mesa serán acreedoras a una multa superior a los 270 soles, mientras que quienes sí cumplan recibirán un bono de más de S/ 160 y un día de descanso no compensable.