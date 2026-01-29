Caos vehicular por la construcción de un viaducto en la Av. Javier Prado Este

Obra tendrá un kilómetro y se presume que terminaría de realizarse en 365 días.

Es una de las vías más concurridas por los ciudadanos en Lima; sin embargo, los trabajos de remodelación en la Av. Javier Prado Este en el límite de Surco con La Molina han causado la incomodidad de las personas que transitan por la Av. Manuel Holguín, así como también el óvalo Monitor, debido al congestionamiento vehícular que ha iniciado desde horas de la mañana.

¿A QUÉ SE DEBE EL TRÁFICO?

Tras el despliegue de un equipo de Panamericana Televisión en la zona, se conoció que el tráfico se debe a que las autoridades buscan aperturar un viaducto que pasa por encima del óvalo Monitor, y así poder tener un tránsito más fluido en hora punta.

Producto del congestionamiento vehicular que se registró, se decidió desplegar miembros de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y agentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, al llegar la 1:00 p.m., se notó la ausencia del personal.

¿TIEMPO DE DEMORA DE LA OBRA?

Todo indica que tanto los transeúntes como los conductores seguirán teniendo estos inconvenientes, debido a que la obra tendrá una duración de 365 días, la cual unirá Los Frutales con El Golf, teniendo una longitud de un kilómetro de vía.