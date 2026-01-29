Hallan posibles restos arqueológicos debajo de la Plazuela de San Francisco en el Centro de Lima

Tras varios meses de investigaciones, un equipo de geofísicos internacionales liderado por el especialista español Luis Avial —conocido por haber participado en el hallazgo de la tumba de Miguel de Cervantes— determinó la existencia de posibles restos arqueológicos bajo la Plazuela de San Francisco, en el Centro Histórico de Lima.

De acuerdo con Avial, los estudios realizados revelan estructuras claramente patrimoniales, como muros, cimientos, paredes y techos abovedados, que podrían estar asociados a criptas, catacumbas o galerías subterráneas. Las evidencias fueron identificadas mediante el uso de radares de penetración terrestre y sensores de última tecnología.

El punto principal de análisis se ubica a la altura de una de las puertas laterales de la Iglesia de San Francisco, en el borde de la plazuela donde aún permanecen vestigios de antiguas escalinatas. Desde el campanario del templo, los especialistas pudieron observar con mayor precisión la zona intervenida, donde actualmente se ejecutan trabajos de remodelación.

Según los expertos, además de las estructuras subterráneas, también se habría detectado una capa a aproximadamente dos metros de profundidad que correspondería al suelo original de Lima, previo a la construcción de calles, edificaciones y redes de servicios. En algunas áreas, este estrato se encontraría inalterado y podría conservar restos como cerámica, cenizas y madera.

SOLICITAN INTERVENCIÓN DEL MINCUL

Actualmente, la Plazuela de San Francisco permanece cerrada al público, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima retomó las obras desde inicios de 2026, luego de que el Tribunal Constitucional determinara que se trata de un espacio público. Ante estos hallazgos, la congregación de franciscanos solicitó este miércoles la intervención del Ministerio de Cultura para evitar posibles daños irreversibles en una zona considerada Patrimonio Mundial por la Unesco.