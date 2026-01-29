Jackeline Salazar rompe su silencio tras llegada de “El Monstruo” al Perú

La empresaria Jackeline Salazar, quien fue secuestrada en 2024 por la banda criminal “Los Injertos del Norte”, presuntamente liderada por Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, se pronunció tras la llegada de este temido delincuente al Perú, donde deberá enfrentar a la justicia.

A través de sus redes sociales, la empresaria se mostró visiblemente afectada por el traumático episodio que le tocó vivir, y confesó que revivir lo ocurrido sigue siendo emocionalmente difícil. “No pensé que iba a ser tan difícil, ahora me tiembla todo”, expresó.

En otro momento, Jackeline Salazar explicó que inicialmente intentó escribir un mensaje breve, pero terminó desahogándose emocionalmente. “No creí que iba a ser tan difícil, iba a escribir pequeños párrafos, pero sentía que necesitaba botarlo, soltar lo que siento; siento que esto me ayuda en el proceso de sanar”, señaló.

Como se recuerda, la empresaria fue secuestrada el 13 de mayo de 2024 en plena Panamericana Norte, permaneciendo varios días en cautiverio a manos de esta organización criminal, hasta que un intenso operativo policial permitió su rescate.

CASO INVOLUCRA A FAMILIAR DIRECTO

Entre los presuntos implicados figura el tío de la empresaria, quien actualmente cumple prisión preventiva y cuya defensa sostiene su inocencia, señalando que las declaraciones de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, serán clave para esclarecer los hechos y determinar su real responsabilidad.