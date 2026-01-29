Óscar Arriola: 'El Monstruo' me dijo que confesaría todos sus crímenes

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se pronunció luego de la llegada al país de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien fue extraditado desde Paraguay y es investigado por los presuntos delitos de secuestro, robo agravado, entre otros.

En declaraciones al programa 24 Horas Edición Medio Día, Arriola señaló que exhortó al imputado a colaborar con las autoridades y brindar información sobre los delitos que habría cometido y planificado, así como sobre sus presuntos cómplices, el armamento utilizado y los equipos de comunicación empleados por la organización criminal.

“Le dije que era una oportunidad para que se arrepienta y confiese todos los crímenes que ha cometido, que ha dirigido y planeado, que señale con quiénes han participado, qué armamento, quién negoció, los equipos de telefonía y todo lo relacionado con su vida criminal. Él me respondió que lo iba a hacer, porque su vida ha cambiado en estos meses”, manifestó el jefe policial.

PRUEBAS CONTUNDENTES

El comandante general sostuvo que la Policía Nacional y el Ministerio Público cuentan con evidencias que comprometerían al investigado. “Si él afirma que no participó, entonces todo lo que ha dicho sería falso. Nosotros, junto con la Fiscalía, tenemos pruebas incuestionables de su participación”, enfatizó.